Il Comprensorio del Cuoio dice addio a Osvaldo Montanelli (93)

Un altro pezzo di storia della conceria toscana se ne va. Si è spento all’età di 93 anni Osvaldo Montanelli, imprenditore di Ponte a Egola (San Miniato). Era conosciuto in tutto il Comprensorio del Cuoio per la sua azienda Testi e Montanelli, dove ha lavorato fino al 2019.

“Osvaldo si era dedicato con passione ed entusiasmo al suo lavoro – lo ricorda in una nota il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola -. Nel luglio 2017, in occasione dei 50 anni del Consorzio, aveva ricevuto la targa come conciatore più anziano ancora in attività”. Proprio il Consorzio Conciatori lo “ricorda con grande affetto ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia“.

La redazione de La Conceria si unisce al cordoglio di familiari e amici.