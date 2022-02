In memoria di Rino Leporatti, che si è spento all’età di 68 anni

Si è spento all’età di 68 anni Rino Leporatti, professionista toscano e grande appassionato di pelle. Conosciutissimo nella zona del Cuoio e non solo come rappresentante di pellame finito. Persona affabile, vitale ed estroversa. Un vulcano di idee che ha sempre saputo portare avanti iniziative e lavoro grazie a una lungimiranza unica. È venuto a mancare il 25 febbraio a causa di una grave malattia. Rino Leporatti era nato a Fucecchio ma da tanti anni risiedeva a Santa Croce sull’Arno.

Passione e visione

Leporatti ha lavorato da giovanissimo in manovia nel calzaturificio Sax di Fucecchio. Grazie a questa esperienza, conosceva benissimo le caratteristiche della pelle e le esigenze del mercato. I primi passi come rappresentante di pellame finito li ha mossi nella Conceria Antilope di Abramo Giannoni, negli anni ’80-’90. In seguito si è poi messo in proprio, trasformandosi in consulente e fondando lo spazio Showcase Leather Mood insieme al figlio Diego. “Era lungimirante. Ha fatto tanto nella sua vita. È partito da zero e ha costruito tutto riuscendo a vedere più avanti degli altri – racconta un suo collaboratore e amico -. Gli volevano tutti bene perché se poteva ti aiutava. Un uomo davvero di cuore”. (mvg)

A sinistra una foto di Leporatti; a destra, un suo ritratto realizzato dalla nipote Carolina

