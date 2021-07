Incendio al calzaturificio Dueggi: distrutti materiali e strumenti

Nella notte tra giovedì e venerdì 23 luglio, un incendio ha distrutto il calzaturificio Dueggi di Servigliano (Fermo). Le fiamme hanno avvolto la fabbrica, i suoi pellami, le materie plastiche e tutto il necessario per la produzione di scarpe. Distrutti o irrimediabilmente danneggiati anche i macchinari.

Incendio al calzaturificio Dueggi

Sul posto sono arrivati 12 mezzi e 30 uomini dei Vigili del Fuoco che, come riporta Il Resto del Carlino, hanno prima evitato il propagarsi delle fiamme ad altre strutture limitrofe. Una volta domato l’incendio, hanno presidiato l’area fino al mattino seguente. Poi hanno bonificato l’interno dell’impresa, così da consentire le operazioni di controllo ed evitare un’eventuale ripresa delle fiamme. Anche il personale di ARPA Marche è intervenuto per le rilevazioni ambientali. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’ipotesi più probabile è quella di un rogo accidentale. Secondo le informazioni raccolte sul web, il calzaturificio, fondato nel 1996, ha una produzione giornaliera di circa 200 paia di scarpe adulto, con marchio proprio e conto terzi. (mv)

Foto da Cronache Maceratesi

