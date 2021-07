Un dubbio ad Arezzo: ma dopo il rogo, Valentino Shoes Lab riapre?

Valentino Shoes Lab riapre la sede toscana? Secondo le organizzazioni sindacali, la permanenza della griffe in Valdarno non sarebbe scontata. A loro dire, la società starebbe valutando la possibilità insieme ad un più ampio ventaglio di soluzioni. L’incendio che ha distrutto lo stabilimento di Bucine tra il primo e il 2 aprile 2021 potrebbe aver segnato un punto di non ritorno.

Valentino Shoes Lab riapre?

C’è preoccupazione in Valdarno. Secondo fonti sindacali riportate da La Nazione, a tre mesi dal rogo dello Shoes Lab, Valentino non avrebbe ancora confermato se il calzaturificio (180 dipendenti) rimarrà sul territorio. La permanenza, sempre secondo le organizzazioni sindacali, non sarebbe una priorità. La situazione ha spinto i sindacati a proclamare un’ora di sciopero lo scorso 16 luglio e a chiedere una riunione con la proprietà e una convocazione da parte del Prefetto.

La produzione è ripartita, intanto

La produzione, intanto, è ripartita ai primi giorni di maggio nello stabilimento di Montelupo e in quello messo a disposizione da Prada. Una parte della produzione è stata trasferita altrove, anche nel distretto calzaturiero marchigiano, dove ha sede Valentino Sporting Shoes. Una situazione provvisoria in attesa di una soluzione definitiva che i manager della casa di moda, controllata dal fondo Mayhoola, starebbero ancora cercando. (mv)

