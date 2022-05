Lusso in difficoltà in Borsa. Pesa la notizia di mercoledì 18 maggio relativa alle ispezioni a sorpresa della Commissione Europea in alcune società della moda (non sono stati rivelati i nomi). Queste sono sospettate di aver fatto cartello, nonché di aver esercitato pratiche commerciali restrittive, per limitare la concorrenza. La procedura minaccia di essere molto…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI