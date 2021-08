La calzatura italiana saluta Manfredo Gironacci e Diego Rossi

La calzatura italiana si trova a salutare due protagonisti del settore. Nel corso del mese di agosto si sono spenti Manfredo Gironacci e Diego Rossi. Il primo (78 anni) ha fondato il calzaturificio Melania di Montegiorgio (Fermo). Il secondo (83 anni) era uno dei tre pilastri di Fratelli Rossi.

L’addio a Manfredo Gironacci

Martedì 31 agosto si è spento Gironacci (nella foto, a sinistra). L’imprenditore era ricoverato presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche. Gironacci ha fondato nel 1966 con la moglie Franca Biondi il calzaturificio Melania, specializzato nella produzione di calzature per bambini. Gli anni ‘80 e ‘90 hanno visto l’incremento della produzione e l’ampliamento in Romania, dove l’azienda è arrivata a controllare 4 stabilimenti impiegando oltre 1.200 persone. Erano circa 200 circa i dipendenti delle sedi produttive nelle Marche. Tra il 2004 e il 2008 a causa della concorrenza dei prodotti cinesi l’attività si complica, anche se le capacità imprenditoriali della famiglia Gironacci riescono a gestire i cambiamenti dei mercati e, purtroppo,anche un dramma familiare. Il 2 novembre 2012, infatti, in un incidente stradale morì Giordano Gironacci, 40 anni, figlio del fondatore, che da anni gestiva l’impresa. Un colpo tremendo. Manfredo riprese in mano le redini di Melania per proseguire il cammino intrapreso dal figlio. Riuscì a imprimere una nuova crescita all’impresa, fino alla cessione, avvenuta alla fine del 2020.

Il saluto a Diego Rossi

La notte tra venerdì 20 e sabato 21 agosto è morto Rossi (a destra nella foto tratta da ilgazzettino.it). Con i fratelli Luigino e Dino ha fondato il marchio di calzature “Fratelli Rossi”. Diego si è spento a Stra all’età di 83 anni. Industriale illuminato, vantava una grande passione per il calcio, tanto da aver presieduto per 60 anni la squadra della città. Il calzaturificio affonda le radici nel 1947 con la fondazione di Rossimoda, poi evolutasi nel marchio Fratelli Rossi. Nel 1963 il calzaturificio della Riviera del Brenta ottenne la licenza per produrre le scarpe a firma Christian Dior e Yves St Laurent, dieci anni dopo Givenchy, nel 1979 Ungaro e negli anni Novanta Calvin Klein e Fendi. Nel 2003 il gruppo LVMH ha acquisito il controllo di Rossimoda. “Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Diego Rossi – è il commento di Gianpiero Menegazzo, direttore generale di Confindustria Venezia -. Da sempre attivo nel settore calzaturiero, è stato uno stimato imprenditore ed un tecnico del prodotto di grande esperienza e professionalità. Il suo sguardo era attento ai giovani, sia in campo lavorativo che sociale. È stato in prima linea per la crescita del Politecnico Calzaturiero, vera fucina di formazione per le nuove maestranze”. (art/mv)