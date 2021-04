La filiera saluta Valmo Duranti (77 anni), fondatore di Kimoco

Si è spento all’età di 77 anni Valmo Duranti. L’imprenditore nel 1978 aveva fondato il mazzettificio Kimoco di Santa Croce sull’Arno. Già da tempo Duranti aveva dovuto lasciare al socio le redini dell’azienda per problemi di salute. Era conosciuto da tutti nel Comprensorio del Cuoio, tanto da essere soprannominato “Kimoco”. Duranti era un vero punto di riferimento per il settore conciario, persona stimata e rinomata per la sua grande passione per il lavoro e per lo sport. In particolare per i cavalli.

Da 40 anni nella pelle

I familiari di Valmo Duranti (nella foto, da La Nazione) , la moglie e i figli , avevano iniziato una nuova avventura imprenditoriale sempre con un mazzettificio, l’azienda “Nuove idee“. A questa lo stesso Valmo aveva contribuito nei primi momenti, mettendo a disposizione la propria esperienza nella filiera della pelle. Con Duranti se ne va un pezzo di storia del distretto conciario toscano.

La redazione de La Conceria si unisce al lutto di familiari, amici e colleghi.

