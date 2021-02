La pelle saluta Piero Ficcadenti, fondatore di Cuoificio Derby

Comprensorio del Cuoio in lutto. Si è spento all’età di 86 anni Piero Ficcadenti, conciatore di Ponte a Egola (San Miniato). Ficcadenti era molto conosciuto per aver fondato il Cuoificio Derby e per aver successivamente (dal 1999 al 2008) guidato l’azienda di lavorazione cuoio e pelli Bieffe.

Piero Ficcadenti

“Persona molto conosciuta e stimata, sempre presente nella vita sociale della sua amata Ponte a Egola. Oltre ad avere ricoperto la carica di consigliere del Consorzio Conciatori dal 1975 al 1993, portando sempre il suo prezioso contributo nelle attività consortili”. Il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola ricorda così Ficcadenti, “con grandissimo affetto e commozione stringendosi al dolore della famiglia”. (mvg)

Dalla redazione de La Conceria le condoglianze alla famiglia.