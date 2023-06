La politica dei prezzi delle griffe in che modo determina i listini che il pubblico trova in tutti i negozi (non solo quelli a gestione diretta dei brand)? Ci sono, quindi, imposizioni delle griffe verso i retailer? È per rispondere a queste domande che l’autorità Europea per l’Antitrust indaga su alcuni colossi dell’alto di gamma….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI