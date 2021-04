Lutto: la filiera piange Giorgio Padovani (78) e Paolo Sardi (67)

Distretto conciario toscano in lutto. Si sono spenti a causa di complicazioni legate a Covid-19 l’imprenditore Giorgio Padovani, tra i fondatori di Officina GBL (Ponte a Egola) e Paolo Sardi, rappresentante di pellami di San Miniato.

Giorgio Padovani

Padovani (nel riquadro a sinistra) si è spento a 78 anni. Nei primi anni ’70, insieme a Brunero Campinoti, fondò Officina Meccanica GBL, azienda che nacque come specializzata nella riparazione di macchinari per conceria. Nel giro di pochi anni, però, GBL iniziò lo sviluppo di impianti propri, destinati in particolare alla concia al vegetale e al cuoio da suola. Oggi GBL, che ha ampliato ulteriormente il proprio catalogo, è diretta dal figlio di Padovani, Giorgio, a da quello di Campinoti, Alberto.

Paolo Sardi

Paolo Sardi (nel riquadro a destra), si è spento all’età di 67 anni. Era un noto rappresentante di pellami finiti e titolare di Orpell, commerciale di Bucciano, frazione di San Miniato.

La Conceria si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi.

Immagini tratte da iltirreno.gelocal.it