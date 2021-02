Lutto per la scarpa italiana: si è spento Nando Muzi (82)

Scarpa italiana in lutto. All’età di 82 anni si è spento il noto imprenditore calzaturiero marchigiano Nando Muzi. Nel 1963, a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), aveva fondato l’azienda che porta il suo nome e che, oggi, è gestita dai figli Michele e Benedetta.

Nando Muzi

Nando Muzi (nella foto) è stato uno degli imprenditori storici della calzatura del distretto fermano nonché uno dei pionieri dell’ingresso nel mercato russo, tuttora molto importante per la sua azienda che produce calzature da donna di fascia alta. Scarpe che, come si legge sul sito aziendale, Muzi iniziò a creare “per rendere più armonioso il passo delle donne, creando per loro scarpe capaci di esprimere spirito creativo, abilità manifatturiera ed eleganza”. Dal 2006 il direttore creativo del calzaturificio è il figlio Michele.

La carriera associativa

L’imprenditore, molto stimato in ambito calzaturiero, ha avuto una ricca carriera associativa sia nelle Marche, all’interno dell’allora UIF (poi Confindustria Fermo), che a livello nazionale in ANCI, ora Assocalzaturifici. Col passare degli anni ha progressivamente ridotto il suo attivismo, limitando anche l’impegno all’interno del suo calzaturificio.

La Conceria si unisce al cordoglio della famiglia, dei colleghi e degli amici. (mv)