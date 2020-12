Lutto per la scarpa USA: è morto prematuramente John Camuto (31)

È morto John Camuto, 31 anni, ex dirigente calzaturiero e figlio di Vince Camuto. La causa del decesso sarebbe un attacco cardiaco che lo ha colpito la scorsa settimana. Si era appassionato alla calzatura dopo un viaggio fatto con suo padre in Brasile nel 2007. Seppur giovanissimo, aveva aiutato Camuto Group a espandersi a livello internazionale, prima della cessione a DSW Inc. (ora Designer Brands) nel 2018.

John Camuto

John era uno dei due figli nati dal secondo matrimonio di Vince, leggenda statunitense nel settore delle scarpe. Dopo la laurea, John ha cominciato a lavorare al fianco del padre in Camuto Group. Come racconta Footwear News (da dove è tratta la foto), nel 2007, dopo un viaggio di lavoro in Brasile, John ha deciso di seguire le orme di Vince, che ne decantava la naturale dote nel senso estetico e nello stile. John ha sviluppato anche una collezione di scarpe da donna chiamata VC John Camuto.

Il passaggio

Nel 2015, in seguito alla morte del padre, John è entrato a far parte degli advisors del Gruppo Camuto. In questo ruolo ha seguito nel 2018 la vendita dell’attività a DSW (ora Designer Brands), in collaborazione con Authentic Brands, per 375 milioni di dollari. John lavorava all’interno del gruppo, per rispettare un accordo di non concorrenza della durata di 4 anni, al termine del quale avrebbe perseguito altri obiettivi imprenditoriali. (mv)

Leggi anche: