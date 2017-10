Mille borse griffate rubate da Euromoda (Modena): i ladri fanno suonare l’allarme, poi (dopo un’ora e mezza) tornano

Un migliaio di borse griffate sparite nel nulla. È di circa 50.000 euro il bottino del colpo messo a segno da una banda di malviventi nella notte tra venerdì e sabato scorso. I ladri si sono introdotti nello stabilimento Euromoda di San Cesario sul Panaro (Modena) puntando senza esitazioni alla produzione di borse pronte per la consegna e destinate ad alcune tra le più importanti aziende di pelletteria, tra cui anche Furla e Bottega Veneta. Intorno alle 2.30 l’allarme ha fatto giungere sul posto Forze dell’Ordine e agenti di sicurezza, che tuttavia non hanno riscontrato alcuna anomalia. Forse era solo un’esca, che ha preceduto il colpo vero e proprio messo a segno un’ora e mezza dopo. I malviventi hanno sfondato la cancellata abbattendola con un furgone, bloccando una via d’accesso con una manichetta per gli incendi che ha consentito loro di fuggire all’arrivo delle Forze dell’Ordine.