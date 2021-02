Montebelluna in lutto: addio a Galliano Bordin (85), fondò Aku

Montebelluna in lutto. A 85 anni si è spento Galliano Bordin, fondatore di Aku, brand specializzato nella produzione di scarpe da montagna e da trekking. Nonostante la malattia, fino a qualche mese fa l’imprenditore era rimasto attivo in azienda.

Montebelluna in lutto

Galliano Bordin (nella foto, tratta da aku.it) era nato 85 anni fa in una famiglia di calzolai che gli hanno trasmesso la passione per le calzature. Nel contesto del distretto montebellunese, Bordin fondò inizialmente Dinsport (marchio di calzature per lo sci di fondo) e, successivamente, Aku. Tra la fine degli anni Ottante e l’inizio degli anni Novanta l’azienda ha conosciuto la prima importante crescita che l’ha portata a essere tra i brand di riferimento per gli appassionati di montagna.

Lo sviluppo

Nel corso degli anni Aku ha proseguito un percorso di ricerca ed evoluzione in ottica fortemente green. La vendita di ogni modello è accompagnata da una dichiarazione di impatto ambientale certificato e valutato dalla fase di produzione a quella di smaltimento. Una certificazione che coinvolge anche i suoi fornitori, tra cui il gruppo conciario Dani di Arzignano, il cui pellame Zero Impact è utilizzato da Aku per confezionare i modelli della linea Plus.