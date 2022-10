“Ok il ministero, ma capiamoci sulla definizione di made in Italy”

Mettiamoci d’accordo sulla definizione di made in Italy. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, saluta la nascita del ministero del made in Italy. E detta anche le urgenze della moda: bollette, transizione ecologica, digitalizzazione e formazione, ad esempio. Ma la premessa è mettersi d’accordo sulla definizione di made in Italy, dicevamo. Per Capasa non vuol dire che tutti i processi produttivi devono essere eseguiti in Italia. E lo spiega con un esempio tedesco.

Il valore del settore

Per Capasa istituire un ministero per il made in Italy è “una mossa giusta in questo momento”. Perché il fashion system è protagonista del made in Italy con i suoi 100 miliardi di fatturato l’anno. “La moda è la rappresentazione più alta del made in Italy”, dice il presidente CNMI a la Stampa. Ma cosa vuol dire esattamente made in Italy? Secondo qualcuno implica che tutti i processi di lavorazione che portano alla realizzazione di un prodotto finito avvengano in Italia. Ma perché questo concetto si applica solo per la moda? “Non ho mai sentito mettere in discussione le auto tedesche perché hanno componenti che arrivano dall’estero. Ci sono alcune fasi di produzione anche in altri settori che vengono demandate in altri Paesi. È superficiale dire deve essere fatto tutto in Italia. Occorre andare oltre, considerare il genio italiano e la mano d’opera locale utilizzata nella gran parte del prodotto finito”.

Le priorità

Quali interventi si aspetta il settore moda dal nuovo governo? “Al settore servono misure immediate e concrete” risponde Capasa. Che tra le priorità pone anche la lotta alla contraffazione, insieme al sostegno per la transizione ecologica, per la digitalizzazione dei distretti e per la formazione. (mv)

