Per i media russi “Nike ha fatto solo finta di lasciare il Paese”

Nike in Russia: esce dalla porta per rientrare dalla finestra? Secondo i media russi, quella di lasciare il Paese è stata una finta. Perché Nike starebbe riaprendo i suoi negozi sotto una nuova insegna: NSP. Inoltre, nell’udienza dello scorso 23 settembre contro l’azienda americana, un rappresentante del marchio ha dichiarato che il business in Russia non si era completamente fermato. Per questo la società non è stata condannata.

NSP, un alter ego di Nike?

Lo scorso 4 novembre all’Outlet Village Belaya Dacha di Mosca ha aperto un nuovo negozio di articoli sportivi sotto l’insegna NSP. Apparentemente nuovo perché, secondo quanto riporta il sito Izvestia, il negozio non è altro che lo store Nike con un’altra insegna. Per il resto, l’assortimento dei prodotti non sarebbe cambiato. La stessa testata scrive che le attività russe di Nike sarebbero state acquistate dalla catena russa Sport Point.

Lasciare il Paese? Una questione legale

Anche un rappresentante di Nike ha testimoniato che il brand non avrebbe interrotto del tutto le operazioni in Russia. Il ritiro dal Paese comporterebbe il mancato rispetto da parte dell’azienda della garanzia dei prodotti. Per esempio, la possibilità per il cliente di sostituirne uno difettoso. Per questo Public Consumer Initiative (CPI) aveva citato in giudizio Nike. Ma il tribunale russo non ha condannato il gigante dello sport in virtù delle evidenze che l’addio al mercato russo non si sarebbe completato. “Pubblicamente, si dice che Nike ha lasciato la Russia – spiega Oleg Pavlov, capo di CPI –, ma le azioni effettive indicano il contrario: è continua a essere presente sul mercato e opera nell’ambito della legislazione russa, in relazione a ciò, i diritti dei consumatori non sono violati”. (mv)

Leggi anche: