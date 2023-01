C’è l’intesa tra Natuzzi, Confindustria e sindacati per la cassa integrazione straordinaria per 449 addetti del sito di Graviscella. Intesa grazie alla quale il gruppo scongiura gli esuberi nello stabilimento della zona industriale di Altamura (Bari). L’ammortizzatore sociale scatterà, di fatto in continuità con la CIG in corso, dal 14 febbraio 2023 e sarà attivo…

