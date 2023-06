L’alluvione ha provocato circa 1,5 milioni di euro di danni. Per ora. Perché Emanuela Bacchilega, titolare del calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo (Ravenna), cerca con urgenza macchinari usati utili a sostituire quelli messi fuori uso dall’acqua. Per riprendere la produzione regolarmente. L’imprenditrice si sente appesa ad un filo: “Gli argini dei fiumi non sono stati ripristinati….

