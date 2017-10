Scandicci, colpo da 200.000 euro nella pelletteria che rifornisce Prada

Colpo grosso a Scandicci. Una banda di ladri si è introdotta nel cuore della notte in una pelletteria situata in via Chiara, sottraendo dai laboratori un centinaio di borse. La merce, tutta in pelle e già confezionata, era stata realizzata per il marchio Prada. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati nei locali attraverso una finestra, che risulterebbe infatti forzata. L’azione dei ladri è stata repentina. L’allarme alle forze dell’ordine è scattato verso le 3.30 di notte e immediatamente i Carabinieri si sono portati sul luogo del furto ma dei malviventi non vi era già più traccia. In corso in queste ore la stima per valutare l’ammontare esatto del bottino dai ladri, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200.000 euro. (art)