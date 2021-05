Arezzo, Valentino torna a produrre (anche grazie a Prada)

Valentino torna a produrre. La griffe ha ripreso l’attività in provincia di Arezzo dopo l’incendio che la notte tra l’1 e il 2 aprile scorso ha devastato lo stabilimento Valentino Shoes Lab di Levane. Le fiamme hanno reso la sede inutilizzabile, ma la società ha iniziato subito una ricerca di location alternative. E, grazie anche alla disponibilità dell’ad di Prada Patrizio Bertelli, la maison ha potuto riprendere subito l’attività.

Valentino torna a produrre

In seguito all’incendio, dicevamo, la maison ha subito avviato la ricerca di soluzioni per riprendere quanto prima l’attività. La soluzione era però dietro l’angolo. Come riporta quinewsarezzo.it, lunedì gli operai di Valentino Shoes sono tornati alle loro macchine, nel frattempo installate in due differenti laboratori. Il primo è nella stessa area industriale di Levane, poco distante da quello devastato dall’incendio. Il secondo è l’ex stabilimento Lamos a Levanella, nel Comune di Montevarchi, di proprietà di Prada. Proprio il CEO lo ha subito messo a disposizione del calzaturificio in seguito all’incendio. Parte degli operai, infine, lavorerà nell’altra fabbrica Valentino a Montelupo Fiorentino.

Il destino di Levane

Ora Valentino, sempre secondo quanto riporta il sito di informazione, avrebbe manifestato l’intenzione di ricostruire lo stabilimento distrutto dalle fiamme. Il sito è stato praticamente raso al suolo, per cui il progetto dovrà prevedere l’edificazione di un laboratorio del tutto nuovo. Le fiamme, che hanno causato danni per 8 milioni di euro, secondo le indagini della Procura di Arezzo hanno avuto origine colposa. (art)

