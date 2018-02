Un ministro nella pelle: Fedeli (MIUR) oggi e domani nel Comprensorio del Cuoio, il 22 a Lineapelle

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, oggi e domani sarà in tour nel Comprensorio del Cuoio. La sua visita è partita questa mattina dal depuratore Cuoiodepur di Ponte a Egola (San Miniato), per poi passare al calzaturificio Dover di Castelfranco di Sotto, al Polo Tecnologico Conciario (PoTeCo) di Santa Croce Sull’Arno. Mentre, nel pomeriggio, la senatrice proseguirà visitando la Conceria Vecchia Toscana di Fucecchio. Parlando di impresa, uno dei punti focali sottolineati dal Ministro è stato la “digitalizzazione delle procedure” per snellire e velocizzare il sistema, per stare al passo con l’Europa, per investire in trasparenza e innovazione. “Abbiamo bisogno di sostenere le imprese, molto di più, soprattutto chi scegli di investire nella formazione – ha dichiarato Fedeli -. Si deve parlare di impresa 4.0 non solo industria 4.0”. Il tour continuerà domani con la visita a Montopoli in Val d’Arno e all’Istituto Tecnico Cattaneo di San Miniato per la cerimonia della consegna dei diplomi. La full immersion del ministro Fedeli nel mondo della pelle non termina qui. Il 22 febbraio è attesa a Fieramilano Rho dove, dopo una visita agli stand di Lineapelle (il principale salone internazionale della pelle e dei materiali), parteciperà alla cerimonia di premiazione del concorso Amici per la Pelle.