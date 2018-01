Amici per la Pelle entra nel vivo: circa 1.000 gli studenti coinvolti. Appuntamento a Lineapelle94

Gli studenti coinvolti sono circa mille, iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie inferiori dei distretti italiani della concia (Campania, Lombardia, Toscana e Veneto). Il tema, riassunto nel titolo “Museum Tan”, è storico-artistico: i giovanissimi partecipanti sono invitati a riprodurre (in cuoio e pelle, of course) un’opera iconica del patrimonio artistico del proprio territorio. Per la prima volta, infine, l’organizzazione mette in palio premi in denaro, che le scuole sono chiamate a investire in attrezzature e strumenti didattici, per un montepremi di complessivi 4.000 euro. Il concorso “Amici per la Pelle”, organizzato da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e dall’ente fieristico Lineapelle, entra nel vivo. I partecipanti sono chiamati entro la fine di gennaio a presentare le proprie opere, che saranno poi esposte nel corso di Lineapelle94 (20-22 febbraio), la più importante fiera internazionale dell’area pelle, nel padiglione 9 di Fieramilano Rho. Diversi i premi in palio. Ai primi tre classificati tra i più votati dai visitatori in fiera saranno riconosciuti rispettivamente borse da 1.500, 1.000 e 500 euro. All’opera che riceverà più preferenze sula pagina Facebook del concorso saranno assegnati 500 euro. Ad aggiudicarsi lo stesso importo è il vincitore (individuato da una giuria tecnica) del primo “Premio Agostino Russo”, istituito da UNIC in memoria del suo storico collaboratore, recentemente scomparso. La premiazione, alla quale sono invitati tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, è in programma il 22 febbraio in Fieramilano Rho, di modo da dare a tutti i ragazzi l’opportunità di visitare gli stand di Lineapelle e condividere un momento di festa. Partecipano ad Amici per la Pelle con un’opera fuori concorso gli studenti dell’Istituto Ronca di Solofra, mentre sono invitati a Lineapelle anche studenti dell’Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy di Porto Sant’Elpidio (Fermo) e dell’Istituto Galilei di Arzignano (Vicenza). Negli stessi giorni gli studenti delle scuole elementari dei distretti della Campania e della Toscana danno vita al progetto “Le belle lettere della pelle”.