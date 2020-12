Valentino registra negli USA le Rockstud da 268 milioni di dollari

L’ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha rilasciato le registrazioni per 3 varianti del noto modello di scarpa griffata Valentino, le cui vendite hanno fruttato al marchio 268 milioni di dollari tra il 2014 e il 2019

Tre registrazioni

Valentino ha presentato le richieste di registrazione a fine ottobre 2019. A un primo rifiuto, i legali della griffe hanno ribattuto che le “scarpe sono ben note e immediatamente riconoscibili dai consumatori come simbolo di prodotti di alta qualità”. Inoltre, gli stessi consumatori associano le Rockstud a Valentino anche grazie alla promozione e alla pubblicità della griffe. Nella documentazione depositata dal marchio, come riporta il sito specializzato The Fashion Law, Valentino afferma che “nei 5 anni successivi dall’introduzione delle scarpe Rockstud, i suoi ricavi sono raddoppiati“. Questo per supportare la tesi “dell’incredibile successo” di questo modello e della “straordinaria fama” che ha raggiunto.

268 milioni di dollari

I modelli per i quali Valentino ha ottenuto la registrazione USPTO sono tre. In altre parole: una pump Rockstud con cinturino singolo a forma di T alla caviglia con borchie a forma di piramide, che ha generato oltre 152 milioni di dollari di vendite tra il 2014 e il 2019. Poi, una pump Rockstud con 2 cinturini alla caviglia e un cinturino a T che ha generato oltre 75 milioni di dollari di fatturato. Infine, una ballerina ornata dalle borchie a forma di piramide dalle cui vendite Valentino ha incassato oltre 41 milioni di dollari. (mv)

