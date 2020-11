Webinar Assopellettieri: il Decreto Pelle, spiegato bene (da UNIC)

L’appuntamento è per oggi pomeriggio. Online, ovviamente. Sulla piattaforma Zoom, infatti, si svolgerà un webinar Assopellettieri. L’obiettivo è di estrema attualità. In altre parole, “illustrare i contenuti del Decreto Legislativo n.68/2020 sul corretto utilizzo dei termini pelle, cuoio e pelliccia”. Insomma, il Decreto Pelle, spiegato bene. E per raggiungere questo scopo, nel ruolo di relatore ci sarà UNIC – Concerie Italiane.

Webinar Assopellettieri

Il webinar Assopellettieri sulla corretta “terminologia della pelle” si svolge, dunque, oggi (giovedì 12 novembre 2020) alle ore 16. Sotto i riflettori il Decreto Pelle entrato ufficialmente in vigore sabato 24 ottobre 2020. La partecipazione al webinar è gratuita e, come da prassi digitale, occorre semplicemente registrarsi all’evento, cliccando qui.

Spiega Assopellettieri

Il webinar, spega Assopellettieri, è organizzato “in collaborazione con UNIC – Concerie Italiane”. Presenterà “una panoramica dei contenuti della nuova norma, tra cui le definizioni cogenti per i materiali di riferimento e le modalità di utilizzo”. Ma anche “gli obblighi di etichettatura e contrassegno, il quadro internazionale in cui si inserisce il decreto, le sanzioni in caso di violazione, il ruolo degli organi preposti ad accertare e supportare i controlli”. Infine, “saranno date indicazioni anche in merito alle altre norme a tutela della materia”.

