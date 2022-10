Apriti Moda: tutto esaurito per Spazio Lineapelle e UNIC

95 siti produttivi: atelier esclusivi, piccole aziende artigiane, luoghi dove nasce la magia del cosiddetto “bello e ben fatto” italiano. È il numero dei partecipanti all’ultima edizione di Apriti Moda, evento svolto ieri e sabato (22 e 23 ottobre 2022). Tra di essi, anche una presenza che ha il sapore di una conferma. Una conferma che Spazio Lineapelle e UNIC – Concerie Italiane ha ribadito il successo dell’anno scorso. In altre parole: la pelle ha fatto il tutto esaurito.

Tutto esaurito per Spazio Linapelle e UNIC

Apriti Moda, progetto nato nel 2017, è stato protagonista di un lancio istituzionale a Bruxelles, lo scorso 12 ottobre. Una presentazione all’Ambasciata d’Italia e, poi, al Parlamento Europeo che hanno offerto un ulteriore endorsement a un evento che vuole far entrare l’opinione pubblica dietro le quinte della moda italiana. Un obiettivo che, nel caso di Spazio Lineapelle e UNIC, è stato centrato.

Scoprire la pelle, toccare la pelle

Addetti ai lavori, studenti (tanti) di fashion school, docenti di ogni ordine e grado. Ma, anche, gente comune, attratta dal materiale pelle e dalla volontà di volerne sapere di più. Desideri, entrambi, soddisfatti visto che oltre 200 persone hanno potuto toccare con mano innumerevoli declinazioni produttive della pelle, assistendo a brevi lezioni sull’identità del materiale. Occasione ideale per capirne la naturale circolarità e le modalità di processo per elevarla a punto di riferimento per l’industria della moda e del lusso. Non solo. Durante la due giorni di Apriti Moda, UNIC e Spazio Lineapelle hanno organizzato (in collaborazione con My Vintage Academy) un laboratorio creativo presso LP Fashion Studio. Qui i partecipanti hanno potuto creare con le loro mani alcuni piccoli accessori in pelle. Tutto esaurito anche in questo caso.

