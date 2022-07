Da Sanna Marin a Fight Club: per essere cool serve la pelle

È un’antica regola della moda: chi vuole essere cool deve aggiungere un tocco (magari abbondante) di pelle nel look. È interessante constatare che la regola, checché ne dicano i detrattori, è ancora valida. Anzi, validissima. Il premier finlandese Sanna Marin ha rubato l’attenzione di mezzo mondo comparendo al Ruisrock Festival di Turku con anfibi e giacca da motociclista. La regola della pelle, oltretutto, rimane valida non solo per le persone, ma anche per gli oggetti. Il romanziere statunitense Chuck Palahniuk ha realizzato per scopi benefici un’edizione limitata del suo titolo di maggior successo, Fight Club. Per rendere ogni copia unica e irripetibile non l’ha solo autografata, ma l’ha fatta rilegare in pelle.

Da Sanna Marin a Fight Club

Il premier finlandese da quando è in carica (dicembre 2019) ha portato una ventata di novità alla politica europea. Perché è (molto) più giovane di tanti colleghi (classe 1985). E perché ha composto un esecutivo altrettanto giovane. Non deve la sua popolarità solo a questo. Marin sa alternare i registri: sa essere casual quando la situazione lo consente (e il leather jacket al festival lo conferma). Ma è molto seria quando i fatti sono gravi: Time l’ha inserita nel 2021 tra le 100 persone più influenti al mondo. Palanhiuk, di converso, è un autore che ha fatto dell’essere “brutto, sporco e cattivo” la propria cifra stilistica. Fight Club (1996), una strana storia di schizofrenia, amore e sedizione, è stato il suo primo best seller. Ora a 26 anni dalla prima edizione, il romanzo torna in una versione speciale: tirata in 150 copie, autografata dall’autore e rilegata in pelle. I proventi andranno al sostegno delle attività di litreactor.com, sito che si occupa di letteratura.

