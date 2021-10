Domani e dopo torna ApritiModa: ci sono anche Lineapelle e UNIC

C’è solo l’imbarazzo della scelta, domani e dopo. Sabato 23 e domenica 24 ottobre, infatti, torna ApritiModa, progetto che “dal 2017, per un weekend all’anno, porta il pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda”. Come dicevamo, anche questa volta c’è davvero da sbizzarrirsi. Anche se, vista la numerosità delle possibili visite da fare lungo tutta la Penisola, servirebbe avere il dono dell’ubiquità. Per cui, a voler scegliere, si può partire da Milano, facendo un passaggio alla Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani, allungando poi il passo di pochi metri, per accedere, nella sede UNIC – Concerie Italiane, all’archivio di pelli e materiali di LP Fashion Studio.

Domani e dopo torna ApritiModa

“Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 – si legge online – ApritiModa aprirà 100 porte, dal nord al sud del Paese. Un viaggio in Italia per scoprire, conoscere e innamorarsi dei grandi nomi che sono la nostra bandiera nel mondo e delle realtà artigianali che esistono e resistono solo qui”. Realtà come il friulano Calzaturificio BEA, oppure lo showroom dei marchigiani di Doucal’s e dei romagnoli di Zanotti. E ancora: Zegna e Cucinelli, la fabbrica dei Fratelli Rossetti e il partenopeo Guantificio Omega. Passando per il Museo della Calzatura Villa Foscarini Rossi e quello di Salvatore Ferragamo. Ma ce ne son davvero tantissimi: li trovate tutti qui.

Ci sono anche Lineapelle e UNIC

La ricchezza culturale, artigianale e d’impresa della pelle italiana, oltre che dalla conceria friulana Presot, è rappresentata dalla presenza degli archivi di materiali di Lineapelle e UNIC, che apriranno i loro spazi in centro Milano dalle 10 alle 16. Gli ingressi sono su prenotazione e sottoposti a una regolamentazione dei flussi causa Covid.

