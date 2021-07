Dopo un secolo, la camicia in pelle del capo indiano va agli eredi

La camicia in pelle di Daniel Hollow Horn Bear (Daniel Orso Corno Cavo) torna a casa. Il Weltkulturen Museum di Francoforte ha restituito agli eredi del capo indiano il capo d’abbigliamento che da oltre un secolo faceva bella mostra nelle sue teche. Una camicia con la quale Daniel Orso Corno Cavo fu anche immortalato da John Alvin Anderson nel 1900 (nella foto).

Il popolo Lakota

Daniel nacque in Nebraska nel 1850 con il nome indiano di Mato He Oklogeca. Combatté nella battaglia di Little Bighorn e, come racconta mymodernmet.com, trascorse molti anni viaggiando a Washington per difendere il popolo Lakota. Nel 1900 il capo fu fotografato con la camicia da John Alvin Anderson. Un capo con perline di vetro cucite con capelli umani. Secondo una nota dello stesso museo tedesco, la maglietta è “indubbiamente attribuibile alla famiglia degli Hollow Horn Bear”.

La camicia in pelle

Da oltre 100 anni il capo appartiene al Weltkulturen Museum di Francoforte. Qui vi arrivò come dono dell’American Museum of Natural History (AMNH) nel 1908, che a sua volta la ricevette in dono nel 1906 dal milionario americano James Graham Phelps Stokes. Come quest’ultimo l’abbia ottenuto, però, non è noto. Nel 2019 il pronipote di Daniel, Duane, ha visitato il museo e ha chiesto la restituzione della camicia. Il museo, come spiega ancora mymodernmet.com, ha ora accolto questa richiesta affermando di aver “deciso di restituire la maglia per motivi morali ed etici”. (art)

