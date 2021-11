Eppure c’è chi non riconosce la differenza tra plastica e pelle

La differenza tra plastica e pelle dovrebbe essere chiara. La differenza tra i materiali sintetici e quelli naturali, a proposito di moda e design, pure. Ma no. C’è chi continua a mestare nel torbido, alzando polveroni (terminologici e argomentativi) per far apparire non solo preferibili, ma addirittura migliori delle pelli i derivati dei combustibili fossili. Anche a Glasgow, dove è in corso COP26, Stella McCartney è riuscita a buttarla in caciara. Per questo sono interessanti i tre spunti in rassegna stampa sul dualismo tra materiali. Vale la pena leggerli.

Consigli di lettura:

Partiamo dal Museu de la Pell di Igualada (Barcellona). Dove fino al 30 gennaio è in programma “Plàstic – Genial o pervers: tu com ho veus?” (Plastica – Grande o cattiva: tu che ne pensi?”). La mostra non ruota tanto, malgrado l’istituto che la ospita, sul dualismo con la pelle, ma sull’ambivalenza stessa dei materiali sintetici : certamente utilissimi in moltissime applicazioni. Ma, da quando si sono trovate microplastiche anche nelle feci umane, anche qualcosa che suscita profonda preoccupazione ;

(Barcellona). Dove fino al 30 gennaio è in programma “Plàstic – Genial o pervers: tu com ho veus?” (Plastica – Grande o cattiva: tu che ne pensi?”). La mostra non ruota tanto, malgrado l’istituto che la ospita, sul dualismo con la pelle, ma : certamente utilissimi in moltissime applicazioni. Ma, da quando si sono trovate microplastiche anche nelle feci umane, anche qualcosa che suscita ; A proposito della differenza tra plastica e pelle, l’eco mediatica che incontra l’operazione Ocean Cleanup ne ricorda una che riguarda il fine ciclo vita. Ma voi avete mai visto isole di pelle che galleggiano nel Pacifico?

ne ricorda una che riguarda il fine ciclo vita. Ma voi avete mai visto isole di pelle che galleggiano nel Pacifico? Si incontrano, poi, in rassegna dei simpatici lapsus freudiani. Fashion United intervista un produttore italiano di alternative alla pelliccia. Sorvoliamo sull’uso e abuso di espressioni come “eco-pelliccia” e “pelliccia sintetica”, proibite dal cosiddetto Decreto Pelle. Fa sorridere un’improvvisa ammissione: “Le pellicce sintetiche hanno una resa termica pari all’85% della pelliccia naturale, in quanto quest’ultima ha il cuoio mentre la sintetica il tessuto”. Visto che i materiali naturali qualche merito ce l’hanno?

Leggi anche: