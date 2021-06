Il romanticismo dei pantaloni di pelle della reunion di Friends

Questa volta la definizione di “amici per la pelle” calza alla perfezione. I pantaloni di pelle sono stati tra i protagonisti dell’attesissima reunion di Friends, un episodio-evento andato in onda (in Italia su Sky Atlantic) a 17 anni dalla fine della serie TV. I leather pants sfoggiati da Ross Geller (interpretato dall’attore David Schwimmer) in una memorabile puntata della sitcom – e rimasti nella storia come uno degli outfit più amati dai fan- sono tornati a far parlare di loro niente meno che attraverso Cindy Crawford.

La reunion di Friends

Durante lo show i protagonisti (tra cui Jennifer Aniston e Matthew Perry) si sono ritrovati negli studios della Warner Bros di Los Angeles. Con la conduzione di James Corden sono stati ripercorsi i momenti più divertenti ed emozionanti della serie. Ad arricchire la reunion ci sono state guest star d’eccezione. Tra loro Cindy Crawford, che ha sbalordito tutti indossando lo stesso paio di pantaloni di pelle di Ross. La top model ha partecipato a una speciale sfilata dei look più celebri indossati dai personaggi.

Gli amici della fiction

La Crawford non è stata la sola a calcare la passerella. Justin Bieber ha fatto la sua apparizione vestito da Hard Potato (un altro mitico costume di scena di Ross). Cara Delevingne è salita sul palco con l’indimenticabile abito da damigella d’onore rosa di Rachel Greene (Jennifer Aniston).

Immagini dai social

