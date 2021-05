In una mostra le scarpe di Prince, “estensione della sua arte”

Le scarpe di Prince sono il cuore della mostra “The Beautiful Collection: Prince’s Custom Shoes”. L’esibizione apre al pubblico il prossimo 9 luglio a Paisley Park, l’ex casa-studio (ora museo) dell’artista scomparso il 21 aprile 2016. La location si trova a Chanhassen, Minnesota. In mostra ci sarà tutto, “dai suoi iconici stivali da 4 pollici ai suoi pattini a rotelle luminosi in pelle scamosciata”, recita il sito internet dello show.

Le scarpe di Prince

Il catalogo della mostra vanta le oltre 300 paia di calzature della collezione di Prince. “Ha usato le sue scarpe come un’estensione della propria abilità artistica – dice a Vogue il curatore Mitch Maguire –. Ha preso i tacchi, che erano tipicamente associati al mondo femminile, e li ha trasformati in qualcosa di ferocemente maschile”. Molti modelli sono stati realizzati a mano e ad hoc per le sue performance o per i suoi video musicali. “Alcune di queste paia di scarpe sono state conservate per oltre 30 anni – aggiunge Maguire –. È stato necessario un lavoro enorme per riportarle in vita”.

I pezzi iconici

Tra i pezzi più iconici ci sono gli stivali con le nuvole che il folletto di Minneapolis ha indossato per il videoclip di Raspberry Beret. “Nuvole dipinte a mano”, precisa Maguire. Un altro modello indimenticabile è lo stivaletto in broccato griffato Versace. Perché? Testimonia il rapporto tra i due. “Donatella e Prince hanno avuto una relazione per più di due decenni – spiega Maguire –. Non solo Prince si esibiva alle sfilate di moda, ma Versace usava la sua musica per le sfilate. Anche brani inediti”. (mv)

