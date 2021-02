Parigi, in mostra i manichini in pelle che piacciono a Louboutin

I manichini in pelle incontrano l’iconica suola rossa. I manufatti della coppia di artigiani britannici Patrick Whitaker e Keir Malem troneggiano lungo i corridoi del Palais de la Porte Dorée di Parigi che ospita una nuova mostra dedicata a Christian Louboutin dal titolo “Christian Louboutin L’Exhibition(nist)” (attualmente chiusa causa Covid).

Il duo che non ama i riflettori

Patrick Whitaker e Keir Malem non amano i riflettori, ma le loro creazioni sì. Le mani dei due artigiani londinesi hanno creato il costume in pelle di Christian Bale per The Dark Night, la cintura in pelle bianca di Halle Berry in Die Another Day e per lo stesso film anche il gillet in coccodrillo di Madonna. Nel loro studio nascono poi le tute dei supereroi Marvel. “Qualcuno ci ha detto che molte persone al mondo hanno visto il nostro lavoro, ma nessuno sa chi siamo” commenta Malem a vice.com (da dove è tratta la foto).

Manichini in pelle

La collaborazione con Louboutin ha avuto un inizio casuale. I tre si sono conosciuti attraverso una quarta persona: quando lo stilista ha visto le loro opere se n’è innamorato. La realizzazione di ogni scultura, come spiegano i due artigiani, richiede settimane. Prima creano i manichini in legno e li assemblano, poi stirano la pelle con meticolosità e la cuciono a mano. I lavori sono così precisi che a una festa li ha avvicinati un chirurgo estetico affascinato dalla loro abilità. Nati come designer di moda, oggi Whitaker e Malem sono piuttosto un duo di artisti. (art)

