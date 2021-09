Kim Kardashian, Madonna e J. Lo in pelle dalla testa ai piedi

In pelle dalla testa ai piedi. In questi giorni sono molte le star che hanno posato per set fotografici o calcato i red carpet optando per look “total leather“. In cima alla lista, sicuramente, Kim Kardashian (nella foto a sinistra) che ha scelto di stupire tutti con body, trench, stivali alla coscia… e maschera a coprire la faccia.

In vista del Met Gala in programma il 13 settembre, Kim Kardashian ha raggiunto New York in aereo. Nulla di strano, finché non è scesa dalla scaletta. L’attrice e modella statunitense indossava un trench in pelle nera firmato Vetements. Al di sotto portava un body, anch’esso in pelle nera. L’outfit era completato da una borsa Balenciaga, guanti e lunghi stivali e soprattutto da un cappuccio che copriva la faccia, solcato da una lunga zip. Un look da “dominatrice” che ha lasciato sbalorditi tutti.

Tanti auguri MTV

Total leather anche per Madonna (nella foto, al centro). La regina del pop ha calcato il palco degli MTV VMA con un corpetto in pelle nera e anche esibendosi per celebrare i 40 anni di storia dell’emittente al Barclays Center di Brooklyn. Un piccolo capo in pelle con maniche a sbuffo, accompagnato da un cappello, guanti senza dita e scarpe con il tacco. Un outfit che lasciava ben poco all’immaginazione, nello stile di Madonna. All’evento era presente anche Jennifer Lopez (nella foto a destra), di ritorno dal Festival del cinema di Venezia. J.Lo indossava un top corto con lacci in pelle e una minigonna abbinata, con paillettes, che come riporta harpersbazaar.com porta la firma di David Koma. Ai piedi, scarpe con tacchi a spillo. (art)

