Quando in passerella sale la materia dei sogni

Tra Milano e Parigi, le ultime sfilate femminili “a distanza” dedicate all’inverno 2021/22 si sono mosse lungo sentieri a volte fiabeschi, a volte surreali. Espressioni creative di puro lusso, dove la pelle ha materializzato un istrionico immaginario. Ed è diventata la vera e propria materia dei sogni.

La materia dei sogni

Nell’ultimo numero del mensile La Conceria facciamo un viaggio per immagini attraverso sogni molto concreti. Sono quelli, creativi, della griffe che hanno messo in mostra, durante le fashion week femminili di Milano e Parigi, un’incredibile fantasia, spaziando tra territori onirici e ridefinizioni funzionali degli accessori. Un percorso nel quale la pelle ha giocato uno ruolo fondamentale.

La nostra gallery

Ci sono Etro, Miu Miu e Louis Vuitton con la loro rinnovata attenzione per lo stivale. Ci sono i total look in pelle di Balmain e Rick Owens. Poi, la visione da favola di Maria Grazia Chiuri per Dior e l’idea di maxibag proposta da Prada e Marni. Ci sono i combat boot di Valentino e la visione evoluta del mocassino espressa da Tod’s, Edward Crutchley e Bally. E c’è, come vedete nell’immagine, l’incredibile visione surreale di Schiaparelli.

