La banalità dei rumors intorno alla svolta veg di Apple

La voce circola da un po’ sui social, è corroborata da alcuni giornalisti di settore e trova eco sulla stampa internazionale. Sarebbe all’orizzonte la svolta veg di Apple, che pare intenzionata a rimuovere la pelle sia dal portafogli di materiali per i case degli iPhone15 che degli Apple Watch Series 9. Comunicazioni ufficiali non ce ne sono, quindi siamo nel campo delle ipotesi. Ma pare che la multinazionale di Cupertino stia pensando agli accessori “leather free” per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2030.

Si parla di svolta veg di Apple

E, quindi, ci risiamo. Se il rumor trovasse conferma, saremmo di fronte all’ennesimo caso di un brand che bandisce la pelle per una equivoca idea di sostenibilità. O meglio, per un’idea di sostenibilità resa equivoca da decenni di propaganda vegana. Come dimostrano studi scientifici, non c’è nessun argomento valido per sostenere che le alternative alla pelle (che sono in buona parte o esclusivamente plastiche) abbiano un impatto ambientale inferiore a quello della concia. Anzi, spesso è il contrario. Ai vertici di Apple, che negli anni hanno saputo stringere prestigiose collaborazioni (come quella con Hermès), ci sentiremmo di dare un consiglio: non rinunciate alla pelle. Perdereste un’occasione. E fareste la fine di Elon Musk (per rimanere nel campo dell’hi-tech) che, pur di rendere gradita Tesla al mondo veg, ha lasciato alle sue spalle una scia di consumatori delusi. Non solo. Ha rinunciato a una ricca quota di fatturato a favore di operatori commerciali dell’aftermarket che installano interni in pelle nelle Tesla al posto loro.

