Se Musk è furbo come dice capisca l’errore di Tesla sulla pelle

Una qualità del buon imprenditore è quella di fiutare l’aria, cogliere i trend e quindi le opportunità (magari in anticipo). Elon Musk, dunque, dovrebbe già avere sufficienti elementi per capire che quello di Tesla sulla pelle è un errore. Già, perché il mercato delle auto premium dice a chiare lettere che il suo “veto vegano” è un autogol: i concorrenti (vedi Polestar) si comportano diversamente, mentre i servizi di aftermarket fanno fatturato al posto suo proprio montando la pelle. Se Musk è furbo come dice, dovrebbe correre ai ripari. Prima di subito.

La spia dell’errore di Tesla sulla pelle

La prima spia per Musk la suona Novitec. L’azienda bavarese si occupa di “tuner”, cioè del servizio di modifica del setting di vetture di lusso, cui aggiunge alcuni preziosismi da aftermarket (come l’arricchimento delle finiture). Ecco, in un certo senso per Tesla è motivo d’orgoglio sapere che Novitec ha esteso i suoi servigi ai modelli Y, 3, X e S. Vuol dire che la considera sullo stesso piano di brand come Maserati, Ferrari e Lamborghini. Ma in Tesla dovrebbero badare bene a un dettaglio: tra le opzioni che Novitec offre ai suoi clienti, c’è anche la sostituzione degli originali rivestimenti “vegan ok” con la pelle naturale.

Cosa chiede il mercato

Insomma, Musk sta perdendo una opportunità di business. Perché i soldi dei clienti che vogliono una Tesla con interni in pelle non li incassa lui, ma un’altra azienda. L’imprenditore, che del brand automobilistico non è solo CEO ma anche product architect, dovrebbe tenere d’occhio anche cosa fa la concorrenza. Vi abbiamo già raccontato come Polestar, il marchio electric del gruppo Volvo, sia passato in tre anni da una combattiva posizione “full vegan” a una più prudente proposta “vegan first”. Ecco, Polestar non solo ha reintegrato la pelle nella sua offerta di materiali, ma l’ha anche premiata, esaltandone la sostenibilità con un “badge of honour”. Pensaci, Musk: sul veganismo sei andato fuori strada.

