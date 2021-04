La conceria che ha 450 anni e fa la pergamena come 4500 anni fa

La pergamena? Negli Stati Uniti c’è chi la produce come 4500 anni fa. È la storica azienda Pergamena (poteva chiamarsi diversamente?) di Montgomery, nello Stato di New York. Oggi a guidare l’azienda è Jesse Meyer, erede dell’omonima famiglia che la fondò addirittura 450 anni fa. Un tempo lunghissmo per un processo produttivo, anch’esso, di durata molto dilatata, raccontato in un video che potete vedere cliccando qui. Nella conceria di famiglia, Jesse tratta la pelle grezza di capra secondo l’antica tradizione di famiglia. Anche se, a questa produzione, ne ha affiancato altre più tecnologicamente avanzate per ottenere pellami di prima qualità per abbigliamento, pelletteria, design.

Dalla Germania agli States

La storia della conceria Meyer inizia nel 1550 a Eisenburg, in Germania, dove i membri della famiglia iniziano a trattare le pelli. Nel 1830 Wilhelm Meyer emigrò in America e trasferì l’azienda prima a Filadelfia e, poi, nel 1856, nel North Bergen, nel New Jersey. Qui, di padre in figlio, la tradizione di famiglia proseguì fino al 1981 quando l’azienda traslocò ancora, questa volta nella Hudson River Valley dove è ancor oggi. La produzione di pergamena inizia recentemente, nel 1999, quando Jesse Meyer apre il ramo d’azienda Pergamena. recuperando l’antica lavorazione manuale di questo materiale. Tutta la pelle di capra che l’azienda concia proviene dal Nord America.

Come 4500 anni fa

La produzione di pergamena da pelle di animale risale al 2500 a.C. In altre parole, prima che la carta prendesse il sopravvento. Per ottenere ogni foglio di pergamena servono 2 settimane di tempo. Il processo inizia, ovviamente, con la rimozione di tutto il pelo dalle pelli grezze. Un passaggio, come tutti gli altri, che da Mayer effettuano manualmente.

