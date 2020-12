Il saggio sui cuirs dorés è un viaggio nell’Europa del passato

“Cuirs dorés, cuirs de Cordoue: un art européen” è il titolo del volume scritto dal ricercatore Jean-Pierre Fournet per la casa editrice Monelle Hayot. Basandosi su fonti bibliografiche e su decorazioni conservate in Francia e all’estero, l’autore ripercorre la storia delle pelli d’oro. Un viaggio nell’Europa del passato.

Europa del passato

L’arte dei cuirs dorés si è sviluppata nel Medioevo a Cordoba. In Spagna ha raggiunto il suo massimo splendore nel sedicesimo secolo. Chiamata anche “pelle di Cordoba”, serviva principalmente per realizzare tappezzerie, suppellettili ed altro nelle sontuose residenze delle classi più abbienti. Le pelli dorate hanno una struttura composta da sei strati sovrapposti. Lo strato più profondo è il supporto in pelle (pecora, capra o vitello), il secondo è la colla pergamena, mentre il terzo è fatto di foglie d’argento. Per prevenirne l’ossidazione, le foglie venivano spesso ricoperte da uno strato di “vernice gialla” o “vernice d’oro”, costituito da resine vegetali riscaldate in olio di lino. Infine, il sesto e ultimo strato, opzionale, è realizzato con colori ad olio. Le pelli dorate quindi non contengono oro: è la vernice gialle, applicata all’argento, che genera il caratteristico colore dorato.

Il declino

Nel diciassettesimo secolo la produzione era in declino in Spagna, ma in crescita in Italia, Paesi Bassi, Francia e Inghilterra. Ogni Paese ha declinato e interpretato questa tecnica nel rispetto dei metodi originari. In Italia le prime botteghe compaiono alla fine del quindicesimo secolo e Venezia è il centro più importante. La passione per le pelli dorate è continuata ovunque per tre secoli. Fu agli inizi dell’Ottocento che le pelli dorate finirono nel dimenticatoio. Grazie all’indagine condotta da Jean-Pierre Fournet, storico dell’arte e specializzato nella ricerca sulle pelli dorate, questa arte è descritta in tutti i suoi aspetti tecnici e storici. (mv)

