Nuovi prodotti, nuove collaborazioni e dibattiti ritriti, ma utili

Nuove collaborazioni, come quelle tra Timberland e Moto Guzzi o quella tra Vibram e Balenciaga. Un dibattito che ai lettori de La Conceria può suonare trito e ritrito, ma che, in fin dei conti, è sempre bene che si tenga. Nuovi prodotti. La settimana a cavallo tra agosto e settembre porta in rassegna stampa spunti interessanti. Ecco i nostri consigli di lettura.

A proposito di nuovi prodotti, Leather Kem ha presentato la collezione Piuma. Come spiega ad ANSA il titolare Federico Giglioli , la linea presenta materiali con “spessori finali di 1,2 – 1,3 mm” e con “un peso specifico che varia, a seconda del tipo di pelle, dai 650 ai 700 grammi per metro quadrato”.

Le collaborazioni sono un fronte sempre aperto (e sempre caldo) del fashion system. Moto Guzzi per festeggiare i cento anni di attività ha unito le forze con Timberland per una capsule che comprende stivali, una giacca di pelle, pantaloni e t-shirts. Balenciaga e Vibram, intanto, realizzano uno stivaletto che unisce l'eccellenza di entrambi i brand e, dal punto di vista del design, arriva a soluzioni davvero ardite.

Sull'annosa questione del rapporto tra la pelle e le sue alternative, che spesso imitano la fattezza del materiale naturale ponendosi in velenosa concorrenza, abbiamo scritto tanto. La stampa generalista, spesso, quando si avventura sul tema finisce irretita nella propaganda veg o green, specie ora che tra le proposte antagoniste se ne affacciano di bio-based. WWD fa un veloce punto della situazione, non ponendo la questione nei nostri termini, ma evitando le semplificazioni che vogliono i materiali "nuovi" già solo per questo "migliori".

