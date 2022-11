Porte aperte alla cultura d’impresa: domenica c’è Open Factory

Officine di Cartigliano e Medio Chiampo a Open Factory 2022. L’iniziativa si definisce come “il più importante opening di cultura industriale e manifatturiera”. È promosso da ItalyPost, Touring Club Italiano e L’Economia del Corriere della Sera. Giunta all’ottava edizione, punta ad aprire e a far conoscere al grande pubblico le imprese che generano valore. Quest’anno si svolgerà dopodomani, domenica 27 novembre.

Officine di Cartigliano a Open Factory 2022

Domenica, dalle 14 alle 18,30 sarà possibile visitare Officine di Cartigliano, in provincia di Vicenza. Fondata nel 1961 da Antonio Corner, l’azienda è stata affidata nel 1994 all’attuale presidente, Antonio Polato. La società è attiva “nella progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo, installazione, vendita e assistenza tecnica di macchine e impianti per l’industria del cuoio e delle pelli”. Secondo l’azienda “Il 95% delle pelli presenti nel mondo sono processate da impianti Cartigliano”. Protagonista di Open Factory 2022 sarà l’essiccatore EFT. Il sistema è nato nel 2021 e permette l’essiccazione di fanghi e residui umidi civili e industriali dell’industria conciaria, farmaceutica e food & beverage. Il visitatore entrerà nel cuore produttivo e tecnologico dell’azienda potrà visitare gli impianti di essiccazione a bassa temperatura per la conceria e l’ambiente.

Medio Chiampo e il ciclo dell’acqua

A Open Factory aderisce anche Medio Chiampo, società a totale partecipazione pubblica che si occupa del servizio idrico integrato dei comuni di Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara. La società gestisce “circa 200 km di rete acquedottistica e fognaria e un impianto di depurazione equivalente a quello di una città di 500.000 abitanti, in grado di trattare i reflui industriali delle numerose aziende conciarie della zona”. La sua partecipazione a Open Factory 2022 prevede la visita per scoprire il ciclo integrato dell’acqua. Nonché il ruolo di gestore idrico come presidio ambientale permanente. Il primo turno di visita è dalle 10,30 alle 13,15 e il secondo dalle 14 alle 16,45. (mv)

Leggi anche: