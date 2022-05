Tra marketing e celebrazione, a NY la mostra di LV e Nike su Abloh

Tra marketing e celebrazione, Louis Vuitton prosegue la collaborazione con Nike sulla strada della sneaker di lusso nel nome di Virgil Abloh. Fino al 31 maggio al Greenpoint Terminal Warehouse di New York è in programma la mostra con 47 modelli di Nike Air force 1 disegnati da Virgil Abloh. L’esposizione arriva dopo la grandiosa asta da Sotheby’s, che ha permesso di raccogliere più di 25 milioni di dollari per la Fondazione voluta dallo stilista scomparso a novembre del 2021.

Una partnership di lungo corso, avviata nel 2016, quella tra Abloh e la griffe del gruppo LVMH, per la quale si è occupato delle collezioni Uomo. E che continua, con la contestuale presentazione, in un mix and match tra virtuale e reale negli spazi del centro eventi di Manhattan, di nove modelli inediti delle Air Force 1 disegnate dallo stilista di Chicago. Saranno in boutique a giugno 2022, con prezzi compresi tra i 2.000 e i 2.500 euro. Sneaker made in Italy, realizzate in pelle dalla manifattura veneta di Fiesso d’Artico, tra le quali spicca una Nike Air Force 1 total white, logo impresso e scritte in oro. Ma non mancano le sneaker bicolor, i modelli scamosciati e le multicolor mid-top e low-top. Ma nel nome di Virgil Abloh Vuitton ha ancora molto da raccontare e svelare. (aa)

Immagini da Instagram

