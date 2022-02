Nel nome di Abloh l’asta benefica per le Nike Air Force 1 di LV

C’è tempo fino all’8 febbraio 2022 per aggiudicarsi un paio di sneakers Louis Vuitton x Nike Air Force 1 firmate da Virgil Abloh. E proprio nel nome di Abloh si può partecipare all’asta di beneficienza in corso da Sotheby’s. Il ricavato finanzierà il Post-Modern Scolarship Fund. È la fondazione voluta dal direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, scomparso a novembre 2021 a 41 anni, per consentire agli studenti di design di origini africane di ottenere pari opportunità di accesso nel mondo della moda.

Nel nome di Abloh

Virgil Abloh ha ridisegnato le Nike Air Force 1, che quest’anno compiono 40 anni, per la sfilata primavera/estate 2022 di Vuitton. Ed aveva anche iniziato a pianificare tutti i dettagli per quest’asta. Le duecento paia di sneaker all’asta, tutte in pelle di vitello e con il monogram alternato sulla tomaia al motivo damier, che identifica anche il baffo Nike, saranno consegnate ai compratori all’interno di un bauletto in pelle. Quasi tutte le paia di sneaker, con misure comprese tra la 5 e la 18, hanno toccato già il prezzo minimo per la vendita di 2.000 dollari, ma uno dei lotti, il 178, al momento ha raggiunto i 90 mila dollari. (aa)

