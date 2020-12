Un anno di crisi e di crescita: La Conceria ora è una community

Quanto sia stato difficile il 2020 non c’è bisogno di ricordarlo. Il coronavirus ha sconvolto la vita di tutti. La pandemia e le misure di contenimento del contagio hanno condizionato ogni attività. È stato un anno di crisi e di crescita: per il mondo, per la fashion industry, per il nostro magazine. Ma La Conceria ora è una community. E, a capo di questa esperienza, può dirsi un luogo di lettura e di informazione, nonché una piattaforma che raccoglie i protagonisti della filiera della pelle e ne favorisce il confronto.



La Conceria ora è una community



Già, perché la trasformazione è, comunque, un segno di crescita. Un anno fa, salutando il 2019, potevamo celebrare il boom delle attività digitali: laconceria.it segnava 1,2 milioni di visualizzazioni, vale a dire il +98% su base annua. Nel 2020 gli accessi al nostro portale non hanno rallentato. Anzi, sfiorando 1,9 milioni di click, registrano circa un ulteriore +58%. Ma non è solo da questo dato che si deduce come La Conceria sia diventata un riferimento giornalistico in tempi tanto difficili.



Più abbonamenti



Nello stesso anno, infatti, i sottoscrittori di abbonamento sono aumentati del 10%. In altre parole: molti hanno ritenuto una priorità leggere il mensile e accedere alle notizie premium. È un riconoscimento dell’affidabilità della nostra offerta informativa. Anche per questo che, ora, arricchiamo la nostra attività social aggiungendo all’account Facebook e Instagram quello LinkedIn. Un nuovo canale per raggiungere la business community: un’altra piazza virtuale per confrontarci con voi, affezionati lettori.



La Daily News si ferma per le Festività.

Torneremo online il 7 gennaio 2021.

Ma, nel frattempo, continuate a seguirci su Facebook, Instagram e LinkedIn.

A tutti auguri per un Sereno Natale