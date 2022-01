Ypres, al restauro la carta da parati in pelle del Godshuis Belle

La sala consiglio di Godshuis Belle torna a splendere grazie alla sua carta da parati in pelle. Ypres è una città delle Fiandre Occidentali. Ospita questo piccolo museo, situato nella cappella di un’antica casa di accoglienza. Della collezione d’arte del Centro pubblico di previdenza sociale della città fa parte una bellissima e preziosa carta da parati in pelle e oro che da un secolo adorna la sala del consiglio. Quest’ultima è oggetto in questi mesi di un profondo restauro che la riporterà alla sua bellezza originaria.

La sala consiglio di Godshuis Belle

Il museo Godshuis Belle racconta la storia della previdenza sociale a Ypres. Del patrimonio fa parte la carta da parati in pelle e oro della sala consiglio. Il rivestimento risale agli inizi del Novecento e ora sarà oggetto di un profondo restauro. Ma riportarla al suo antico splendore non sarà semplice, né a buon prezzo. Come riporta vrt.be, l’operazione richiederà almeno un anno di tempo e la spesa di 50.000 euro al Comune, cui si aggiungono i costi di cui si farà carico la Regione. In passato, quando la carta da parati subiva un danno, veniva rattoppata con dei ritagli.

Il metodo

“Ci sono pochissime aziende che possono ancora eseguire questo tipo di lavoro di restauro, mentre e la carta da parati in pelle dorata non si produce più – spiega a vrt.be Philip Bolle, consigliere di Ypres –. Ne conosciamo una che lo fa, ma non ha disponibilità per tutto il 2022, quindi l’intervento dovrà iniziare nel 2023 e siccome richiede un anno di tempo, terminerà nel 2024. Questa carta da parati è stata appesa qui per oltre 100 anni, ma è molto più vecchia – continua -. È stata salvata durante la prima guerra mondiale”. Dopo il restauro, ci sarà l’aria condizionata nella storica sala del consiglio e tutta la carta da parati sarà protetta dalla luce solare diretta. (art)

