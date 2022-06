Un primo valore, immediato sui conti, cioè commerciale e di fatturato. Specie per i marchi specialisti nell’arredamento d’alta gamma. E un altro più ampio, d’immagine e d’immaginario, come per Fendi e quelle griffe che nei prodotti d’arredo investono per completare la propria offerta lifestyle. Siamo in pieno Salone del Mobile: il design torna protagonista. Ad…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI