Il mercato dell’imbottito va così veloce che il problema per i produttori non è tanto vendere. Quanto riuscire a soddisfare una domanda in costante crescita. La produzione è salita del 40% negli ultimi 10 anni. La pandemia, stimolando il cosiddetto “effetto nidification”, ha accelerato ancora di più il trend. Il settore, intanto, si avvia verso…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI