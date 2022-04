LL Group investe 5 mln nella produzione (macchine taglio incluse)

Luxury Living Group (LL Group) lancia il proprio marchio di arredamento, Luxence. Che affiancherà quelli che gestisce in licenza: Bentley Home, Versace Home, Dolce & Gabbana Casa, Trussardi Casa, Bugatti Home. L’holding dal 2020 è nell’orbita di Lifestyle Design, gruppo controllato dall’americana Haworth di cui fanno parte anche Poltrona Frau, Cassina e Cappellini. Per il nuovo brand Luxence farà affidamento su una filiera tutta italiana. Nel 2021 investirà nella sede di Forlì 5 milioni di euro per rinnovare le linee produttive. Fa parte del piano l’acquisto di nuove macchine per il taglio delle pelli.

Il bilancio di LL Group

L’azienda forlivese è specializzata nell’arredamento di alta gamma. Dà lavoro a 280 dipendenti. Ha chiuso il 2021 a 113 milioni di euro, in crescita rispetto ai 91 milioni del 2019 e agli 80 milioni del 2020. Per l’esercizio in corso prevede che peserà sul fatturato la fine del rapporto con Fendi. Ma il CEO Andrea Gentilini confida di mantenere gli stessi livelli di entrate grazie alle licenze con D&G e Versace. Il mercato domestico conta meno del 2%, mentre la Cina per circa il 40%. I mercati sui quali la società punterà sono Stati Uniti, Medio Oriente e Regno Unito.

I piani di investimento

Dalla casa madre confidano che Luxence possa arrivare a generare un fatturato di 20 milioni di euro entro il 2025. Luxury Living Group ha in programma per il 2023 un investimento da 5 milioni di euro per rafforzare lo stabilimento da 20.000 metri quadrati. Il budget, dicevamo, prevede l’acquisto di nuove macchine per il taglio delle pelli. “L’obiettivo è accelerare i processi e gli stadi di produzione”, dice il CEO Gentilini al Corriere della Sera. Le alleanze con fornitori e piccoli lotti di lavoro sono, secondo lo stesso Gentilini, “l’antidoto con il quale l’azienda fronteggia le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime”. (mv)

