Madrid, il Ritz riapre col guadameci, l’antica lavorazione araba

Il guadameci è una tecnica di origine araba e caratteristica di Cordoba, preziosa per la rifinizione della pelle. Col guadameci si è rinnovato l’Hotel Mandarin Oriental Ritz di Madrid, che ha riaperto i battenti lo scorso 15 aprile. L’artista Rafael Varo di “Cueros Ghadames” ha lavorato oltre 1.600 metri quadrati di pelle, che ora decorano il primo grande hotel di lusso di Madrid.

L’hotel di Madrid

Costruito nel 1910, l’Hotel Ritz di Madrid è di proprietà della catena Mandarin Group. La ristrutturazione, intrapresa nel 2019 e terminata lo scorso 15 aprile, coincide con la riapertura della struttura. Al suo interno, grande spazio trova la pelle che, trattata con varie tecniche di rifinizione da Rafael Varo, serve a rivestire poltrone, schienali di sedie, panche, testiere di letti. Non solo: è stata usata anche per gli spogliatoi delle suite reali e presidenziali. Proprio quest’ultime si arricchiscono di pelle guadameci dorata.

Col guadameci

Rafael Varo è un artista della pelle. Come riporta il portale Sevilla.abc, si è formato alla Escuela de Artes y Oficios di Córdoba, e ha poi aperto la società Cueros Ghadames. È l’autore del trattamento di oltre 1.600 metri quadrati di pelle attraverso la tecnica Guadameci. Di origine araba, questa tecnica si è diffusa nella città di Cordoba ed è conosciuta come “cuir de Cordoue”. Alcuni studiosi attribuiscono al Guadameci solo la pelle metallizzata e lavorata con oro e/o argento, mentre altri utilizzano questa definizione per tutta la pelle policroma e intagliata. “Pelle adornata con disegni dipinti o in rilievo” è il significato dell’Accademia Reale spagnola. Tutt’oggi in alcune botteghe di Cordoba ci sono degli artigiani che utilizzano questa stessa tecnica, tramandandola alle future generazioni. (mv)

Leggi anche: