Tra gli accessori di Isaac Reina anche quelli per l’ufficio

La pelle conquista la scrivania. Il designer spagnolo Isaac Reina ha lanciato una nuova collezione di accessori in pelle. La linea comprende, accanto alle borse, una serie di oggetti per l’ufficio.

Isaac Reina

Il designer studia architettura, ma dopo la laurea (1991), inizia a lavorare alle collezioni uomo di Antonio Miro. Entra a far parte di Hermès nel 1998, nello studio di prêt-à-porter maschile che dirige Véronique Nichanian. Nel 2006 lancia il suo marchio omonimo con una linea di borse e accessori in pelle, collaborando con grandi nomi del lusso come Martin Margiela e Balenciaga. “Selezioniamo accuratamente dalle migliori concerie francesi e italiane le pelli che utilizziamo per i nostri prodotti” spiega Reina nel portale del suo brand (da dove sono tratte le immagini).

La pelle conquista la scrivania

Nella nuova collezione del designer spagnolo fanno bella presenza anche diversi oggetti per l’ufficio. Tutti naturalmente in pelle. La linea comprende un set di scatole per l’ufficio, fermalibri e raccoglitori, in versione nera o in pelle naturale. I prezzi variano dai 35 euro dell’elegante segnalibro ai 390 del set per scrivania. In mezzo raccoglitori ad anelli, custodie per PC e tablet, cartelle elastiche e ricercati sottobicchieri. (art)

