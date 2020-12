L’e-commerce è cresciuto di più negli ultimi 9 mesi che in 7 anni

Negozi aperti o chiusi per il coronavirus, poco importa: l’e-commerce ha un futuro radioso. “È cresciuto di più negli ultimi nove mesi che in sette anni. Trainerà la ripresa delle vendite di moda e lusso” ha affermato Anita Balchandani. Per questo la partner di McKinsey invita i brand a ripensare il ruolo dei negozi fisici. La pandemia non smette di mordere, intanto. Per la società di consulenza anche il 2022 sarà nel segno della recessione. Ma non per i “super vincitori”, che aumenteranno il divario con gli altri brand.

Cresciuto di più

Balchandani ha presentato il rapporto Taking stock of the apparel, fashion and luxury sector di McKinsey & Co. Finora, nel 2020 le vendite online sono cresciute dal 33 al 40% in Cina, dal 22 al 37% negli USA e dal 16 al 26% nell’Unione Europea. Guardando al futuro, lo shopping online rimarrà molto popolare tra i consumatori, indipendentemente da come e quando i negozi fisici riapriranno. Nel 2021, McKinsey stima che l’e-commerce rappresenterà il 37% delle vendite al dettaglio di moda e di lusso in Cina, il 34% negli USA e il 22% nell’UE. A livello di prodotti, nel 2020, gli accessori hanno visto un aumento dell’80% del numero di clienti online, le calzature del 51% e abbigliamento del 43%.

I settori

I settori fashion e luxury non riusciranno a recuperare le perdite nel 2021. E nemmeno nel 2022, nonostante la crescita cinese. Come riporta WWD, a Pechino le vendite di lusso sono destinate ad aumentare dal 5 al 10% quest’anno e dal 28 al 33% nel 2021. Ma non sarà lo stesso negli Stati Uniti (calo tra il 5 e il 10%) e in Europa (riduzione tra il -22 e il 27%). Due i temi da affrontare: l’aumento del divario tra i “Super Vincitori” e i concorrenti. “I retailer dovranno riflettere – ha concluso Balchandani – su come sposare il fisico con il digitale: i consumatori vedono il marchio, non il canale”. (mv)

